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ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Губернатор Старовойт: поселок Теткино Курской области обесточен после атаки ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел поселка Теткино. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ повредили линии электропередачи, из-за чего населенный пункт временно обесточен.

«Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к устранению повреждений», — сообщил Старовойт.

Ранее правительство Курской области сообщило, что украинские спецслужбы атаковали чаты школ сразу нескольких российских городов, включая Курск. Отмечается, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся. Власти призвали не поддаваться на уловки, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что деревня Городище Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано восемь «прилетов».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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