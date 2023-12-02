У Филиппин объявлена угроза цунами после землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,5 зафиксировано у юго-восточных берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным Центра, землетрясение было зафиксировано в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан с 14:37 по времени UTC (17:37 мск). Очаг залегал на глубине 63 километров. Отмечается, что в городе проживает около 10 тысяч человек, информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

Кроме этого, об угрозе цунами сообщила система предупреждения о цунами Соединенных Штатов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого 2 декабря сообщалось о землетрясении магнитудой 5,5, произошедшем у берегов Индонезии.

28 ноября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. По данным геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 км, эпицентр стихии располагался в 65 км к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.