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Россиянка узнала о другой семье у возлюбленного благодаря своей работе

В Геленджике женщина благодаря работе узнала, что ее любимый женат

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Shutterstock

В Краснодарском крае женщина превысила должностные полномочия, чтобы узнать семейное положение возлюбленного. Об этом сообщает Kub Mash.

Инцидент произошел в Геленджике. Россиянка некоторое время находилась в отношениях с мужчиной, но она стала замечать большое количество звонков.

Это насторожило женщину. Так как россиянка работала в офисе одного из операторов связи, она решила проверить номер возлюбленного. Выяснилось, что он женат, поэтому в результате пара разошлась.

Мужчине не понравилось то, что его партнерша воспользовалась служебным положением, поэтому он отправился в полицию. Сотрудница офиса оператора получила штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мошенник в течение десяти минут 2994 раза пытался дозвониться абоненту, который в итоге не взял трубку.

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