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Стало известно, кто подложил взрывчатку в попавшую к подростку кофемолку

Baza: взорвавшуюся в руках подростка кофемолку заминировали враги его семьи

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Телеграм-канал «Baza»

В кофемолку, которая взорвалась в руках у 15-летнего мальчика в Забайкальском, положили взрывчатку враги его родителей, передает Telegram-канал Baza.

По данным канала, семья мальчика недавно приобрела дом у 67-летнего мужчины, который остался зол на родителей подростка. Он требовал от покупателей еще 300 тысяч рублей и угрожал.

Предполагается, что он вместе со своим 25-летним знакомым заполнил кофемолку найденными на заброшенной золотодобывающей шахте электродетонаторами.

Отмечается, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело, подозреваемых задержали.

26 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае ребенка госпитализировали с многочисленными ранениями конечностей после взрыва кофемолки. Отец пострадавшего нашел предмет в пакете недалеко от дома и принес домой. Сын решил проверить, как работает бытовая техника, но произошел взрыв.

Ранее петарда взорвалась в руках у россиянина и раздробила ему палец.

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