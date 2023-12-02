Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Украине городе Херсон прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Подробная информация не приводятся. Местные власти ситуацию еще не комментировали.

Днем 2 декабря сообщалось о том, что на всей территории Украины действовует воздушная тревога. Сирены тревоги включались в Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Хмельницкой, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.