В Санкт-Петербурге закрылся один из старейших гей-клубов

Один из старейших гей-клубов Санкт-Петербурга и России «Центральная станция» закрылся после признания движения ЛГБТ экстремистским и запрещенным в России. Сообщение об этом появилось на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, к сожалению, площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!» — сказано в сообщении.

В ночь на 2 декабря в ЛГБТ-заведениях Москвы прошли полицейские рейды. По словам очевидцев, мероприятия проходили в клубах и саунах под предлогом поиска наркотиков, у посетителей фотографировали паспорта.

30 ноября Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность.

Иск рассматривался в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бочкарева заявляла, что в 2023 году Роскомнадзор составил 47 административных протоколов в отношении аудиовизуальных сервисов за демонстрацию ЛГБТ-контента.

Как уточняла Бычкова, общая сумма штрафов составила 29,2 млн руб.

Ранее телеканал оштрафовали на полмиллиона за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева.