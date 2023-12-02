Полиция в Ташкенте проводит масштабные оперативные мероприятия

Правоохранительные органы в Ташкенте проводят масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминогенной ситуации и обеспечению безопасности населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана в Telegram.

Отмечается, что соответствующие мероприятия проводят МВД, ГУВД Ташкента и другие ведомства.

Пресс-служба ГУВД просит население соблюдать правила безопасности.

«Прилагаемые усилия направлены на обеспечения мира и спокойствия в нашем городе», — заверили в ведомстве.

Информации о задержании возможных правонарушителей не приводится.

На этой неделе сообщалось, что в Ташкенте 28 ноября задержали единственного вора в законе Узбекистана, 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, который в криминальных кругах более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский». Всего во время операции полиция задержала около 200 представителей криминального мира Узбекистана.

Ранее в Ставропольском крае по подозрению в распространении наркотиков были задержаны трое граждан Узбекистана и Таджикистана.