Глава СК поручил проверить ситуацию с переломом ноги школьницы в Челябинской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании девочки в школе в городе Златоуст в Челябинской области. Об этом сообщается на странице СК в «ВКонтакте».

Отмечается, что школьница получила перелом ноги на уроке физкультуры, однако в учебном заведении ей вовремя не оказали помощь, врачей не вызвали и не оповестили родителей пострадавшей о случившемся.

В региональном управлении СК России организовали процессуальную проверку из-за случившегося.

Председатель СК Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Ивановичу Колбасину представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

В конце ноября сообщалось, что в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра. Правоохранители провели проверку после инцидента.

Ранее в Набережных Челнах пассажира автобуса избили ногами в ходе конфликта с мигрантами.