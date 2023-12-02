Школьники жестоко избили одноклассника в Петербурге

В Колпино сверстники избили одноклассника на территории школы, хулиганы подкараулили мальчика и напали на него. Об этом сообщает «78.ru».

14-летнего подростка избили на территории школы Колпино, по словам пострадавшего мальчика, хулиганы подкараулили его после занятий, били по лицу и животу.

Нападавшими оказались одноклассники пострадавшего, причины драки неизвестны. Госпитализация школьнику не потребовалась, родители мальчика написали заявление в полицию, они требуют привлечь нападавших к ответственности. Проводится проверка.

Ранее в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра.