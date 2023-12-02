Жители сел на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам

Жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области Украины во время собрания выступили против демонтажа памятников советским воинам. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По его словам, жители данных населенных пунктов говорят, что пусть эти памятники «стоят». Как указал директор музея, на монументах есть фамилии тех, кто пал от рук боевиков Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА).

Коретчук также заявил, у него после этого случился «разрыв шаблонов».

«Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов?» — задался вопросом он.

До этого стало известно, что памятник советскому воину-освободителю был снесен в городе Винники на территории Львовской области.

В 2015 году украинские власти приняли закон о декоммунизации, согласно которому в стране начали переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей и Россией.

Ранее Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма.