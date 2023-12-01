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Поступившая в ходе перемирия помощь покрывает менее 1% нужд анклава

Кабмин Газы: поступившая в ходе перемирия помощь покрывает менее 1% нужд анклава

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Reuters

Правительство сектора Газа сообщило, что полученная за время перемирия между Израилем и ХАМАС гуманитарная помощь компенсировала не более 1% от общего объема потребностей анклава. Заявление правительства Газы приводит катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

«Мы призываем Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ возобновить работу в секторе Газе, в том числе в его северных районах», — заявили в организации.

До этого в Кремле прокомментировали возобновление боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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