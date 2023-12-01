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В Москве восстановили регулярное движение поездов на желтой ветке метро

Дептранс Москвы: поезда на Калининской линии движутся в соответствии с графиком

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Движение поездов на восточном участке Калининской линии метро в Москве осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 1 декабря Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы заявил о сбое на желтой ветке городского метрополитена. По данным ведомства, на восточном участке Калининской линии был увеличен интервал движения составов.

«Движение на Калининской линии (8) осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в публикации.

Согласно информации Департамента транспорта Москвы, сбой на желтой ветке произошел из-за упавшего на пути человека. Однако, где именно произошел инцидент и состояние упавшего на рельсы пассажира, не уточнялось.

14 ноября на станции московского метро «Багратионовская» мужчина попал под поезд, перед этим самостоятельно спрыгнув на пути. Пассажир спустился с платформы на рельсы, после чего пошел в тоннель.

В этот момент к станции подъезжал поезд, который сбил нарушителя. В результате мужчине понадобилась госпитализация, но никакой информации о его состоянии не поступало.

Ранее в метро Санкт-Петербурга мужчина чуть не задушил девушку за обсценную лексику.

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