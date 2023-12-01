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Россиянам рассказали, как ухаживать за волосами в холодное время года

Стилист Кастальская: самомассаж кожи головы предотвратит выпадение волос

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Freepik

Зимой уход за волосами должен быть особенным, потому что они подвергаются перепаду температур и другому неблагоприятному влиянию. О том, какие правила важно соблюдать, Pravda.Ru рассказала стилист Антонина Кастальская.

Так, прежде всего эксперт советует отказаться от тесных головных уборов, потому что они могут спровоцировать спазм сосудов кожи и преждевременное выпадению волос. Она советует отдавать предпочтение шапкам из натуральных тканей, а обладателям обезвоженных волос — надевать шелковый платок под головной убор.

По ее словам, один-два раза в неделю важно делать самомассаж кожи головы, чтобы улучшить циркуляцию крови и предотвратить чрезмерное выпадение волос.

«Обратите внимание на кондиционеры и маски. Кондиционеры следует выбирать с кислым PH, чтобы чешуйки волоса закрывались и предотвращалась потеря влага из волоса. Также при ополаскивании волос используйте прохладную воду», — добавила стилист.

Шампунь, а также несмывающиеся увлажняющие уходы для волос должны быть увлажняющими. От стайлингов и укладочных средств, которые содержат соль и спирт, стоит отказаться, заключила Кастальская.

Стилист, творческий партнер бренда Medavita Павел Охапкин до этого рассказал «Газете.Ru», что в холодное время года нужно уделять внимание не только самим волосам, но и коже головы. В этой связи он порекомендовал обратить внимание на себорегулирующие шампуни и сыворотки.

Ранее ученые назвали средства для волос, которые могут навредить здоровью.

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