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В Узбекистане задержали единственного в стране вора в законе

«Прайм Крайм»: задержан единственный вор в законе Узбекистана Бахти Ташкентский

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Владимир Николаев/РИА Новости

В Ташкенте задержали единственного вора в законе Узбекистана, 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, который в криминальных кругах более известен как «Бахти Ташкентский» или «Бахти Янгиабадский», сообщает «Прайм Крайм».

По данным узбекских правоохранителей, задержание авторитета произошло 28 ноября. Всего во время операции полиция задержала около 200 представителей криминального мира Узбекистана.

Кроме Кудратуллаева, оперативникам удалось поймать Саидазиза Саидалиева, известного как «Саидазиз Медгородок». Согласно информации издания, Саидалиев и четыре его товарища оказали сопротивление, но в итоге их удалось схватить.

Также был задержан криминальный авторитет Баходира Султанов. Задержанных поместили в следственные изоляторы ГУВД и МВД. Им назначили наказание от 10 до 15 суток ареста.

22 ноября в Нью-Йорке задержали грузинского вора в законе Важу Кутаисского вместе с сообщниками.

Ранее в Ставропольском крае по подозрению в распространении наркотиков были задержаны трое граждан Узбекистана и Таджикистана.

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