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Женщина нашла в своей ванной ядовитую змею

UPI: ядовитая змея заползла в ванную австралийки и напугала ее

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Жительница Австралии нашла в своей ванной ядовитую змею, пишет UPI. Рептилия так напугала женщину, что ей пришлось вызывать специалиста.

Домохозяйка уточнила, что нашла ядовитую восточную коричневую змею под весами, стоявшими в ванной. Женщина считает, что рептилия попала в дом, забравшись на оставленную на улице швабру, которую австралийка потом занесла в дом, не заметив постороннего гостя.

Несмотря на маленький размер змеи, женщина решила не трогать ее руками и вызвала специалиста. Приехавший мужчина поймал рептилию, а потом отпустил ее обратно в дикую природу на безопасном расстоянии от домов.

Австралийка рада, что вовремя заметила змею и не наступила на нее, иначе могла бы сильно пострадать.

Ранее в Индии мужчина подбросил кобру в спальню жены и дочери ради получения страховки.

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