Ледовые представления пройдут в Подмосковье

Ледовые представления проходят ежегодно в Московской области в рамках проекта «Зима в Подмосковье» и традиционно расширяют свою географию, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«В этом сезоне всего запланировано 39 спектаклей на льду под руководством заслуженного мастера спорта, олимпийской чемпионки, чемпионки мира и Европы Татьяны Навки, а также заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Илья Авербуха», - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года зрителей ждут 14 представлений на льду Ильи Авербуха «Чемпионы» и 4 спектакля Татьяны Навки «Байки русской балалайки».

Мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.