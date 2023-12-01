В представительстве уточнили число находящихся в списке РФ на эвакуацию из Газы

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что около 200 человек из российского списка ждут эвакуации из сектора Газа. Ее слова приводит ТАСС.

«Порядка 200», — ответила Зарипова на соответствующий вопрос.

Согласно ее информации, жертв среди граждан Российской Федерации в регионе на данный момент не зафиксировано.

Ранее Зарипова говорила, что вывозятся не только россияне, но и члены их семей — палестинцы.

Некоторое время назад специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия РФ из палестинского анклава подходят к концу, из Газы вывезены сотни людей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без помощи ни одного своего гражданина в секторе Газа. Дипломат обратила внимание, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта уже доставлены в Россию.

Ранее в МИД РФ объяснили приостановку вывоза иностранцев с КПП «Рафах».