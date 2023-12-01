Домашний тибетский мастиф напал на ребенка и отгрыз ему предплечье

В Китае домашний тибетский мастиф напал на мальчика и откусил ему предплечье, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, обычно питомца держали на привязи, но в день инцидента отпустили, чтобы он смог поесть. Оказавшись на свободе, собака бросилась на малыша и начала его кусать. Мальчик смог перенести нападение, но его левое предплечье было практически оторвано.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели срочную операцию и пришили конечность. Процедура прошла успешно, но ребенок остается под наблюдением врачей, которые контролируют процесс заживления.

Тибетский мастиф — это крупная порода собак, которая может весить от 31 до 68 кг, рассказали специалисты. Родители мальчика не прокомментировали инцидент, поэтому дальнейшая судьба собаки на данный момент неизвестна.

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