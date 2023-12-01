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Домашний тибетский мастиф напал на ребенка и отгрыз ему предплечье

Asia One: в Китае тибетский мастиф напал на мальчика и отгрыз ему предплечье

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В Китае домашний тибетский мастиф напал на мальчика и откусил ему предплечье, пишет Asia One.

Как пишут СМИ, обычно питомца держали на привязи, но в день инцидента отпустили, чтобы он смог поесть. Оказавшись на свободе, собака бросилась на малыша и начала его кусать. Мальчик смог перенести нападение, но его левое предплечье было практически оторвано.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели срочную операцию и пришили конечность. Процедура прошла успешно, но ребенок остается под наблюдением врачей, которые контролируют процесс заживления.

Тибетский мастиф — это крупная порода собак, которая может весить от 31 до 68 кг, рассказали специалисты. Родители мальчика не прокомментировали инцидент, поэтому дальнейшая судьба собаки на данный момент неизвестна.

Ранее собака укусила полицейского во время его конфликта с хозяином.

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