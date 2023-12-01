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Психолог: строгие требования к самому себе приводят к психологической западне

Психолог Лушникова призвала не устанавливать для себя строгих правил

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Depositphotos

Если человек постоянно предъявляет себе строгие требования и следует им не смотря ни на что, он может оказаться в психологической ловушке, называемой долженствованием. Об этом в беседе с РИАМО предупредила психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Юлия Лушникова. Первым шагом к избавлению от «линейки», контролирующей поступки и решения, по ее словам, является замена фразы «я должен» на «было бы неплохо».

«Гораздо эффективнее и полезнее для здоровья — проявлять гибкость и допустить в свою реальность правду о том, что моя линейка не является универсальным мерилом. Скорее, она субъективный инструмент, неспособный абсолютно измерить и охватить богатство, разнообразие и непредсказуемость жизни и поведения моего и других людей», — отметила психолог.

Она добавила, что такая трансформация формирует здоровое понимание, что мир вокруг ничем никому не обязан.

До этого Лушникова рассказала, как перестать видеть в будущем только негатив. Она посоветовала разобраться, мысли человека — это факт или всего лишь предположение, какова вероятность плохого и хорошего исхода в конкретной ситуации и почему происходящее сильно беспокоит. Также, по ее словам, нужно представить, какое отношение к этому событию будет через месяц, год или пять лет, и какой опыт можно извлечь из этой «катастрофы».

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от негативного мышления.

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