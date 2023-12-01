Юристы выступили против отмены наказаний за опоздание на работу из-за непогоды

Работодатели не должны наказывать сотрудников за опоздание из-за внезапно начавшегося снегопада. Однако полностью отменять взыскания за задержку из-за погодных условий нельзя, так как ситуации могут быть разные, считает юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Учитывать следует отношение работника к своим обязанностям, объяснила она свое мнение телеканалу «360».

Впервые опоздавшего из-за непогоды сотрудника лучше не наказывать, но если подобные проступки продолжаются в течение всей рабочей недели, дисциплинарное взыскание должно применяться, пояснила Яковлева. Также нужно учитывать, насколько опоздание человека сказалось на компании и нанесло вред другим.

«Если это, например, хирург, который опоздал на смену, на операцию, и пациент из-за этого умер вообще, очевидно — негативные последствия. Тут дисциплинарное взыскание должно примениться», — отметила юрист, добавив, что если речь идет об офисном сотруднике, то наказание становится «не совсем правомерным».

При любом дисциплинарном взыскании ключевой является вина сотрудника, подчеркнула специалист. Также нужно учитывать отношение человека к работе, его заслуги и другие обстоятельства.

Напомним, с инициативой отменить взыскания за опоздания на работу из-за плохой погоды выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Эксперты поддержали его предложение при условии, что такие опоздания не становятся систематическими.

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