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Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод» в Москве

ТАСС сообщил о двух пострадавших при пожаре на рынке «Садовод» в Москве

Два человека пострадали в результате возгорания, которое произошло на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В результате пожара на рынке «Садовод» двое пострадавших, им оказана медицинская помощь», — сказал источник.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что спасатели эвакуировали из горящих павильонов 350 человек.

«Тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — прокомментировали в ведомстве.

Для недопущения распространения пламени пожарные делают специальные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих торговых точек.

Днем 1 декабря на вещевом рынке «Садовод» в Москве произошел пожар. Территорию хватил густым серо-черный дым. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее россиянин сжег свой автомобиль, пытаясь прогреть его электроплитой.

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