На следующую неделю москвичам спрогнозировали резкое похолодание

Завтра, 2 декабря, в Москве ожидается комфортная погода с небольшим снегом. А со следующей недели в столицу придет похолодание, температура воздуха опустится до 20 градусов мороза, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT.

В субботу будет облачно, пройдет слабый снег. Температура воздуха предстоящей ночью составит 5-8 градусов ниже нуля, завтра днем – 6-7 градусов мороза.

В воскресенье к столице приблизится очередной циклон. Днем пойдет снег, продолжится он и в начале следующей недели. Ожидаются облачная погода, местами метель и ветер порывами 12—15 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 4 градуса мороза, сообщил Цыганков.

В понедельник снегопады завершатся, а во вторник начнет холодать, предупредил синоптик.

«Мы ждем, что 7—8 декабря будет холодно, до -20 °С ночью по Москве», — рассказал он.

Напомним, в Центре погоды «Фобос» сообщали, что в ближайшие две недели в центре европейской части России ожидаются снегопады и постепенное усиление мороза.

По прогнозу Гидрометцентра, эта зима в центре европейской части России и Москве будет теплой – температура воздуха будет в пределах или выше нормы.