Журналистке «Радио Свобода»* Курмашевой продлили арест

Советский районный суд Казани по ходатайству следственного управления СКР по Татарстану продлил арест до 5 февраля 2024 года журналистке «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алсу Курмашевой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Курмашева была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ за отказ регистрироваться иноагентом. Сначала Советский районный суд Казани арестовал Курмашеву до 5 декабря.

Курмашева является гражданкой США и России. Журналистка постоянно проживала в Праге до мая 2023 года, в Россию она приехала из-за «неотложной семейной необходимости». 2 июля ее задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в РФ в ожидании возвращения документов.

Адвокат Эдгар Матевосян заявил, что сама Курмашева не считает себя виновной. В Государственном департаменте США на фоне задержания Курмашевой призвали граждан США «не ездить в Россию ни по какой причине», а в ЕС потребовали от Москвы соблюдения обязательств по правам человека.

Ранее приговоренную к 8,5 годам бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову лишили родительских прав.