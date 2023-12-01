Мигранта обвинили в домогательствах шестиклассницы в московском аквапарке

В Москве 34-летнего мигранта из Киргизии обвинили в домогательствах по отношению к 12-летней девочке в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, шестиклассница рассказала отцу, что во время визита в аквапарк незнакомый мужчина приставал к ней и трогал за ноги. После этого россиянин обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в домогательствах ребенка задержали гражданина Киргизии, который прибыл в Россию в сентябре. При этом мужчина не встал на миграционный учет — за это ему грозит административное дело.

По факту домогательства девочки в аквапарке возбуждено уголовное дело. Если виновность гражданина Киргизии будет доказана, ему будет грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее учителя заподозрили в домогательствах к пяти ученицам.