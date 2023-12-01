Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мигранта обвинили в домогательствах шестиклассницы в московском аквапарке

Mash: в Москве мигранта обвинили в домогательствах ребенка в аквапарке «Мореон»

close
100%
Depositphotos

В Москве 34-летнего мигранта из Киргизии обвинили в домогательствах по отношению к 12-летней девочке в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, шестиклассница рассказала отцу, что во время визита в аквапарк незнакомый мужчина приставал к ней и трогал за ноги. После этого россиянин обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в домогательствах ребенка задержали гражданина Киргизии, который прибыл в Россию в сентябре. При этом мужчина не встал на миграционный учет — за это ему грозит административное дело.

По факту домогательства девочки в аквапарке возбуждено уголовное дело. Если виновность гражданина Киргизии будет доказана, ему будет грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее учителя заподозрили в домогательствах к пяти ученицам.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий