В Хабаровске произошел пожар на ТЭЦ-3

МЧС: в Хабаровске пожарные тушат ТЭЦ-3
Николай Хижняк/РИА Новости

В Хабаровске произошло возгорание на ТЭЦ-3. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обнаружено, что идет дым с крыши одного из корпусов, где предположительно проводились кровельные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас пожарные локализуют возгорание, в тушении принимают участие 32 человека и 12 единиц техники.

По данным Telegram-канала «Губерния Хабаровск», на месте возгорания был обнаружен человек без признаков жизни.

Также Telegram-канал 112 сообщил, что в результате возгорания пострадали два человека, один из них не выжил.

29 января на текстильном складе в Подмосковье было ликвидировано открытое горение.

Прошлым вечером в Одинцовском городском округе загорелся склад с текстилем. Огонь распространился на 1,8 тыс. кв. м. На этой площади его удалось локализовать. Густой черный дым и зарево от пожара были видны издалека.

На территории склада расположен магазин с промышленной химией. В МЧС по Московской области заявили, что к тушению пожара привлечены 49 человек и 18 единиц техники.

Ранее «одержимый пожарными» мужчина поджег свой дом.
 
