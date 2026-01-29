Потолок рухнул в туалете российской квартиры и чудом не пришиб подростка

Mash: в Уфе потолок в квартире рухнул и чудом не пришиб подростка

В Уфе 14-летний подросток чудом не пострадал, когда в квартире рухнул потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в доме на улице Загорской, построенном в 1951 году и признанном аварийным. В момент обрушения потолка в туалете там находился школьник, которого чудом не пришибло — он успел выбежать. Женщина, проживающая там с пятью детьми, рассказала, что из-за ветхого состояния дома в жилище холодно, из-за чего малолетние часто болеют, а одна из дочерей даже лежала в реанимации из-за пневмонии.

После случившегося детей временно отправили к бабушке. Женщина рассказала, ее семья стоит в очереди на расселение уже 15 лет и судится с администрацией города.

