Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус Нипах
Общество

Потолок рухнул в туалете российской квартиры и чудом не пришиб подростка

Mash: в Уфе потолок в квартире рухнул и чудом не пришиб подростка
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash Batash»

В Уфе 14-летний подросток чудом не пострадал, когда в квартире рухнул потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в доме на улице Загорской, построенном в 1951 году и признанном аварийным. В момент обрушения потолка в туалете там находился школьник, которого чудом не пришибло — он успел выбежать. Женщина, проживающая там с пятью детьми, рассказала, что из-за ветхого состояния дома в жилище холодно, из-за чего малолетние часто болеют, а одна из дочерей даже лежала в реанимации из-за пневмонии.

После случившегося детей временно отправили к бабушке. Женщина рассказала, ее семья стоит в очереди на расселение уже 15 лет и судится с администрацией города.

Ранее СК начал проверку после обрушения потолка в петербургской гимназии.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!