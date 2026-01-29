Звезда «Солдат» показал себя на фоне слухов о катаракте

Актер Алексей Маклаков вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после слухов о госпитализации.

Маклаков опубликовал фото, как едет в метро. Артист уверил, что с ним всё в порядке, и поблагодарил поклонников за переживание за его здоровье.

«Фэйкометам! Привет! У меня все отлично! В отличном настроении, в отличном московском метро!» — поделился артист.

24 января Telegram-канал Mash сообщил, что Алексея Маклакова якобы госпитализировали из-за проблем со зрением.

По информации источника, 63-летний актер якобы пожаловался на пелену в глазах и ореолы вокруг света по вечерам. Он сообщил медикам, что стало трудно читать сценарии и работать с мелким текстом. Mash утверждал, что актеру диагностировали осложненную катаракту.

Алексей Маклаков является заслуженным артистом России. Он приобрел широкую известность после выхода сериала «Солдаты», где сыграл прапорщика Шматко. Актер также снимался в фильмах «ДМБ», «Елки», «Ночной дозор», «Майор Гром» и других. Его фильмография насчитывает более 110 проектов.

