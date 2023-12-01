Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Люди, у которых нет проблем со здоровьем, могут съедать не более 150–300 г мандаринов в день. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, чрезмерное потребление данных цитрусовых может привести к набору веса и проблемам с печенью.

«Мандарины содержат быстрые углеводы, которые мгновенно и сильно повышают уровень глюкозы в крови. Если съесть их больше, чем наш организм способен усвоить, излишки откладываются в жировых клетках, а также в печени. Это может вызвать жировой гепатоз. Проще говоря, ожирение печени», — пояснила врач.

При этом людям, у которых диагностированы сахарный диабет второго типа или ожирение, рекомендуется съедать не более одного мандарина в день или полностью исключить продукт из рациона.

Врач-аллерголог Галина Котова до этого говорила, что мандарины нужно употреблять в ограниченном количестве, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию. По ее словам, в ряде случаев у человека, который съест слишком много мандаринов или других цитрусовых, могут возникнуть отеки, крапивница, затрудненное дыхание или анафилактический шок.

Ранее сообщалось, что в России стоимость мандаринов можется сравняться с ценой красной икры.