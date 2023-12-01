Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Врач Лазуренко: в день можно съедать не более 300 граммов мандаринов

close
100%
Depositphotos

Люди, у которых нет проблем со здоровьем, могут съедать не более 150–300 г мандаринов в день. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, чрезмерное потребление данных цитрусовых может привести к набору веса и проблемам с печенью.

«Мандарины содержат быстрые углеводы, которые мгновенно и сильно повышают уровень глюкозы в крови. Если съесть их больше, чем наш организм способен усвоить, излишки откладываются в жировых клетках, а также в печени. Это может вызвать жировой гепатоз. Проще говоря, ожирение печени», — пояснила врач.

При этом людям, у которых диагностированы сахарный диабет второго типа или ожирение, рекомендуется съедать не более одного мандарина в день или полностью исключить продукт из рациона.

Врач-аллерголог Галина Котова до этого говорила, что мандарины нужно употреблять в ограниченном количестве, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию. По ее словам, в ряде случаев у человека, который съест слишком много мандаринов или других цитрусовых, могут возникнуть отеки, крапивница, затрудненное дыхание или анафилактический шок.

Ранее сообщалось, что в России стоимость мандаринов можется сравняться с ценой красной икры.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий