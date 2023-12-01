Ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесли к ЧС федерального уровня

Непогода с ураганом и штормом в Донецкой народной республике, Крыму и Севастополе получила статус ЧС федерального уровня реагирования. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве рассказали, что 1 декабря состоялось заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством замминистра МЧС РФ Анатолия Супруновского.

Решением комиссии ураган, который пронесся над территориями Донецкой народной республики, Крыма и Севастополя, отнесен к ЧС федерального характера.

«<…> установлен федеральный уровень реагирования», — добавили в МЧС.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причиной шторма в Крыму и Краснодарском крае глобальное потепление. По его словам, изменение климата проявляется не только в повышении температуры воздуха, но и в учащении и усилении экстремальных событий.

28 ноября Босфорский пролив был закрыт для судов из-за урагана.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.