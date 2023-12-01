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McDonald's начал готовить «Биг Мак» по-новому

McDonald's изменил процесс приготовления сэндвича «Биг Мак»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в процесс приготовления знаменитого сэндвича «Биг Мак» в США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на старшего директора по глобальной стратегии меню Криса Янга.

«McDonald's обновляет рецепт своего продукта», — говорится в статье.

Согласно информации издания, теперь за раз жарится небольшое количество говяжьих котлет в целях более равномерной прожарки, а соуса кладется больше. Салат и соленые огурцы теперь выбираются более свежие, а сыр — более плавленый. Стандартную булку с кунжутом заменила булочка бриошь с хаотично разбросанными семенами кунжута. Новую технологию уже протестировали в ресторанах Австралии и собираются применить ее в своих 13 460 американских ресторанах.

По словам представителя компании, технология приготовления бургеров была скорректирована «в условиях возросшей конкуренции на рынке».

«Мы можем делать это быстро и безопасно, но это не обязательно будет вкусно. Так что мы хотим включить качество», — объяснил он.

До этого в турецкий McDonald's запустили мышей в знак протеста против Израиля.

Ранее американцы пожаловались на дорогой фастфуд.

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