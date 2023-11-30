В Ростове полицейские прибыли на помощь пожарным

В Ростове-на-Дону к рынку «Темерник» в помощь пожарным направлены наряды полиции и ОМОН. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ростовской области.

Полиция привлечена для того, чтобы обеспечивать безопасность пожарных и общественный порядок. Кроме того, наряды ДПС дадут возможность пожарным получить подкрепления в виде дополнительных расчетов пожарной и специальной техники.

В данный момент, наряды ДПС перекрывают улицы Лелюшенко и Миронова, а также улицы с другой стороны рынка.

До этого Директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев сообщил, что площадь возгорания в торговых павильонах возросла до 2 тыс. кв. метров.

По словам директора рынка, во всех торговых павильонах есть по два-три огнетушителя, поэтому он не может понять, «что могло случиться». Он добавил, что размер причиненного ущерба торговым рядам пока не установлен. Возгорание торговых павильонов на рынке произошло вечером 30 ноября.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.