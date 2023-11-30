На москвичку с коляской упала часть окна с 21-го этажа

В Москве женщина с ребенком пострадали после падения на них части окна. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Инцидент произошел у дома на улице Герасима Курина. На женщину, прогуливавшуюся с коляской, упал фрагмент остекления окна квартиры, расположенной на 21-м этаже.

«Девочка 2022 г.р. и ее мама доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее женщину ранило глыбой льда, упавшей с фуры в Нижегородской области.