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В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек

В Норильске полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на двух человек

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Depositphotos

В Норильске полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале МВД Красноярского края.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Норильску поступили два сообщения о том, что в ночь на 30 ноября двум гражданам, мужчине 1978 г.р. и женщине 1958 г.р, в Талнахе причинены колото-резаные ранения», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что предполагаемым нападавшим был мужчина 1992 года рождения.

В ходе обысков по месту жительства задержанного оперативники изъяли ножи и одежду, в которой он, предположительно, был в момент нападения. Мужчину задержали.

«Следователями ОМВД России по г. Норильску возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»», — указали в МВД.

27 ноября сообщалось, что в городе Балаково Саратовской области местный житель напал с ножом на подростка возле ночного клуба. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, нападавший задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в Московской области известного иконописца Троице-Сергиевой Лавры Аркадия Холопова дважды ударили ножом.

Ранее рецидивист напал на женщину и порезал ножом мужчину, который за нее заступился.

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