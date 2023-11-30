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Названы сроки окончания мощных снегопадов в Москве

Синоптик Вильфанд: порывистый ветер в Москве успокоится к 1 декабря

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 1 декабря в Москве успокоится порывистый ветер. Его слова приводит NEWS.ru.

По его словам, циклон, принесший осадки в Москву и Подмосковье, уходит на север, поэтому порывистый ветер стихнет. При этом 30 ноября в некоторых районах столицы возможны снежные заносы.

В конце недели москвичей снова ожидают снегопады, хотя менее интенсивные.

«Интенсивность осадков в Москве и Подмосковье ослабнет. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус 7 градусов, днем температура воздуха составит 4–6 градусов мороза. Такая погода характерна для конца декабря», — поделился Вильфанд.

Он подчеркнул, что температурный фон будет на 2°С ниже нормы.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказывал, что первые серьезные морозы до минус 23 градусов придут в Москву в середине следующей недели.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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