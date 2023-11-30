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Московский третьеклассник принес в школу боевую гранату, взятую у отца

Mash: в Москве третьеклассник взял у отца боевую гранату и принес ее в школу

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Depositphotos

В Москве третьеклассник взял из арсенала отца боевую гранату и принес ее в школу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, учащийся третьего класса одной из московских школ принес в учебное учреждение боевую гранату, которую в скором времени заметили сотрудники. После этого они немедленно вызвали отца мальчика.

Прибывший на место родитель ребенка заявил, что сын якобы нашел гранату во время прогулки в лесополосе. Однако подключенная к делу полиция приняла решение провести осмотр квартиры семейства, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили множество боеприпасов, среди которых оказались мины времен Великой отечественной войны, немецкие снаряды, патроны и гильзы.

После осмотра жилища выяснилось, что отец третьеклассника является «черным копателем». Сейчас полиция выясняет для чего школьник принес в учебное учреждение боевую гранату.

Ранее вокзал в Казани эвакуировали из-за боевой гранаты в багаже пассажира.

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