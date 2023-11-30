В Москве задержали участников ОПГ, вымогавших деньги за неудаление информации о политиках из Telegram

Сотрудники МВД и ФСБ РФ установили личности подозреваемых в вымогательстве денег за неудаление данных о политиках и бизнесменах в Telegram-каналах. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ в Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, силовики пресекли деятельность организованной группы, состоящей из руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров.

«Злоумышленники в сети принадлежащих им популярных телеграм-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств», — пояснила Волк.

Она добавила, что за удаление этих сведений они требовали деньги.

По решению Тверского районного суда Москвы двое руководителей PR-агентств заключены под стражу.

До этого в Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ «Кинопленка», орудовавшей в Казани в 1990-х. Пенсионера задержали 26 ноября, сообщает СКР. Мужчина был объявлен в розыск, но ранее ему удавалось скрываться.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.