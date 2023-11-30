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В России возбудили более трех тысяч уголовных дел по преступлениям Киева

МИД: в России возбуждено свыше трех тысяч уголовных дел по преступлениям Киева

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Следственные органы России возбудили более трех тысяч уголовных дел по преступлениям украинских военных и политического руководства Киева. Об этом пишет ТАСС.

Данные представлены в докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. Там отмечено, что по состоянию на июль 2023 года уже возбуждено 3 286 уголовных дел по преступлениям против мирного населения Донбасса и Украины.

В докладе отметили, что среди преступлений зафиксированы факты геноцида, терроризма, жестокого обращения с гражданскими, применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийства, умышленного уничтожения и повреждения имущества.

До этого посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что более 130 тыс. детей страдают от преступных военных действий Киева. Речь в заявлении Мирошника идет о детях, которые проживают в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Ранее украинский депутат Одарченко призвал сдать Крым и Донбасс.

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