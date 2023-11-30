Индианка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные волосы в мире

Жительница Индии попала в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные в мире волосы, пишет NDTV. Длина ее локон составляет 255 см.

Как рассказала 46-летняя Смита Шривастава, она не стрижет волос с 14 лет.

«В индийской культуре у богинь традиционно были очень длинные волосы. В нашем обществе считается неблагоприятным стричься», — объясняет свой выбор женщина.

Индианка рассказала, что моет волосы два раза в неделю. Весь процесс, включая мытье, сушку и укладку, занимает у нее около трех часов. Как правило, Смита заплетает локоны в косу или делает их них пучок.

А если Шривастава выходит на улицу с распущенными волосами, то люди, по ее словам, остаются под приятным впечатлением от увиденного.

«Люди подходят ко мне, трогают волосы, делают селфи со мной и спрашивают, каким я пользуюсь шампунем», — рассказывает рекордсменка.

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