В Общественной палате назвали главный эффект от объявления Года семьи

В России в 2008 году, несмотря на бушевавший в мире кризис, не упала рождаемость благодаря мерам поддержки, заявил председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Тогда в стране впервые отмечали праздник – «День семьи, любви и верности», напомнил он в пресс-центре НСН.

В кризисный 2008 год в России утвердили концепцию демографической политики до 2025 года и приняли много различных мер по поддержке семей, отметил эксперт. Однако на фоне кризиса в интернет-поисковиках в 20 раз выросло количество запросов про аборт.

«Все скептики тогда говорили, что меры демографической поддержки не будут работать, но мы увидели, что рост рождаемости продолжился и в 2008, и в 2009 году, и так далее», — добавил он.

По словам Рыбальченко, эффективность мер поддержки подтвердили многие международные исследования. Согласно их данным, в странах, где они есть, финансовый кризис 2008 года прошел практически безболезненно.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. В указе отмечается, что это решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Основной задачей на предстоящий год в Госдуме назвали поддержку семьи и защиту традиционных ценностей.