Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Режим «черного неба» в Красноярске продлен до утра 1 декабря

УГМС: режим «черного неба» в Красноярске продлен до утра 1 декабря

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Так называемый режим «черного неба» в Красноярске продлили до 10:00 (6:00 по мск) 1 декабря. Соответствующую публикацию разместило на своем сайте региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Черное небо» — наименование режима неблагоприятных метеоусловий, при которых затрудняется рассеивание вредных примесей в воздухе.

«С 19 часов (15:00 мск) 30 ноября 2023 г. до 10 часов 01 декабря 2023 г. на территории г. Красноярск сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — заявили в управлении.

До этого научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд объяснил частое введение режима «черного неба» в городах Сибири зимой. По его словам, это связано с нисходящими воздушными потоками, которые не дают рассеиваться в атмосфере вредным веществам.

Ранее жителей Сингапура напугало кольцо черного дыма в ясном небе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий