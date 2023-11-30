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В новой версии закона о занятости поддержат участников СВО

Госдума: новый закон о занятости поддержит бывших участников СВО

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Григорий Сысоев/ РИА Новости

В России принята новая версия закона «О занятости населения». В числе прочего он содержит положения о поддержке бывших участников специальной военной операции и членов их семей, сообщается на сайте Госдумы.

«[В законе] (…) закрепляется преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство, а также гарантии занятости инвалидов, граждан предпенсионного возраста и детей-сирот», — говорится в парламентском пресс-релизе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад и настало время его обновления.

Законом даются определения понятиям «занятость», «самозанятость», «платформенная занятость», уточняется статус граждан, которые могут считаться занятыми или нуждающимися в содействии при трудоустройстве (безработными).

В документе сохраняется установленный сегодня максимальный размер пособия по безработице. В первые три месяца он составит 12 792 рубля, в последующие три месяца — пять тысяч рублей. Индексация размера пособия будет происходить 1 февраля каждого года с учетом роста потребительских цен за предыдущий год.

Отдельно упоминается содействие лицам, завершившим военную службу по мобилизации или контракту. На них будет распространяться право приоритетного трудоустройства.

30 ноября в Госдуме предложили отменить взыскания за опоздание на работу из-за непогоды.

В тот же день в Госдуме предупредили о возможной ликвидации всех индивидуальных предпринимателей.

Ранее парламентарии разработали меры поддержки населения с низкими доходами.

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