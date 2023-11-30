В Госдуме рассказали, как россиянам выбрать банк для обслуживания

Россиянам при выборе банка для обслуживания важно ориентироваться на показатели его работы. Таким советом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, стоит оценить прибыльность работы банка, оценить его динамику, а также спектр финансовых услуг, которые предоставляет кредитная организация.

«Но и в любом случае нужно всегда иметь в виду, что система страхования вкладов защищает ваши деньги на сумму 1 млн 400 тыс. рублей. Поэтому независимо от вида банка, от размера банка эта сумма у вас всегда будет защищена. И в этом плане надо быть спокойным. Надо отдать должное Центральному банку, благодаря своим регуляторным мерам, надзорным действиям он создал здоровую банковскую систему независимо от размера кредитного института», — отметил депутат.

28 ноября председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что российский банковский сектор смог вернуться в хорошую форму. Глава регулятора подчеркнула, что «важна не только прибыль здесь и сейчас, но и «создание доверия на рынке», а также «долгосрочная лояльность потребителей». Это, по словам Набиуллиной, является необходимым условием для финансовой устойчивости компаний и сектора.

Ранее Сбер предложил всем желающим получить карту банка с персональной картинкой от ИИ.