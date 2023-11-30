Госдума приняла закон «Единой России» о занятости, направленный на профилактику безработицы и противодействие нелегальной занятости, сообщает пресс-служба партии.

Закон о занятости предусматривает появление ряда новых категорий, по отношению к которым службы занятости будут проводить дополнительные мероприятия по их трудоустройству.

«Речь идет об участниках СВО и членах их семей, о работниках, находящихся под риском увольнения, о молодых специалистах, которые длительное время не могут найти работу, и многих других. Предусматривается целый комплекс мер по профориентации и трудоустройству молодежи. Защищаются трудовые права инвалидов», — отметил замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

Он добавил, что для безработных вводится индивидуальный план работы по поиску подходящей работы.

Исаев отметил, что с 2024 года ежегодно начнет индексироваться пособие по безработице.

Со вступлением закона о занятости в силу начнется мониторинг его действия — для этого Госдума приняла соответствующее постановление.

«Мы будем отслеживать реализацию закона и при необходимости предложим изменения. Отдельно в постановлении оговорена необходимость проанализировать и вернуться к вопросу о размере пособий по безработице. В законе мы закрепляем это право за парламентом страны», — отметил Андрей Исаев.

Он также подчеркнул, что работа «Единой России» в сфере занятости продолжится.

«Нам предстоит также принять четыре закона-спутника, которые в настоящий момент разрабатываются. Это поправки в законы о профсоюзах, защите прав инвалидов, образовании», — сообщил Исаев.

Напомним, разработать новую редакцию закона о занятости поручил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.