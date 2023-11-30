В Пермском крае запретят продажу табака, вейпов и кальянов в киосках

В Пермском крае запретили розничную торговлю табачной и никотиносодержащей продукцией, кальянами и вейпами. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Указанный запрет будет действовать в рамках закона о введении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Его инициировал и лично внес на обсуждение в парламент губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«В киосках и ларьках продажа табака зачастую происходит бесконтрольно. Проверки правоохранительных органов показали, что нарушения по продаже никотинсодержащей продукции несовершеннолетним – есть. Поэтому необходимо принять дополнительные меры по ограничению доступа к табачной продукции. От этого, прежде всего, зависит здоровье подрастающего поколения», – подчеркивал губернатор.

30 ноября законопроект был принят на пленарном заседании Законодательного Собрания Пермского края, его положения начнут действовать с 1 марта 2024 года. После этого в павильонах на территории Прикамья вейпы и сигареты приобрести будет нельзя. Стимулирование продаж этой продукции за счет вывесок и архитектурно-художественных подсветок также попадет под запрет.

За нарушение закона грозят административные штрафы: для должностных лиц – от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей. Последним также грозит изъятие имущества в рамках административного расследования.

«Мера не распространяется на населенные пункты региона, в которых отсутствуют магазины», — уточняется в документе.

За размещение вывесок и рекламной подсветки должностные лица заплатят ту же сумму, что и за торговлю запрещенной продукцией, а юридические лица будут должны государству 30 до 50 тыс. рублей.

До этого почти половина россиян заявили о желании полного запрета вейпов.

Ранее Генпрокуратура заблокировала сайты, продающие вейпы детям.