Блогера Хилми задержали по подозрению в распространении порно

Блогера Хилми Форкса задержали в его съемной квартире и увезли в отделение полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, силовики приходили в квартиру, которую Хилми арендовал в Даниловском районе Москвы. Уточняется, что блогера подозревают в распространении порнографии, поскольку тот выкладывал в своем Telegram-канале откровенные кадры с самим собой.

Официальной информации о задержании Хилми не поступало.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Он начал свою блогерскую деятельность в 2014 году.

В июле 2023 года Форкса оштрафовали по делу о мелком хулиганстве за устроенную драку в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, что Форкса задержали в Москве из-за подозрений в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов и против него возбуждено уголовное дело. В отношении блогера избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В сентябре Хилми задерживали на двое суток.

Ранее Хилми опубликовал видео ссоры с женщиной в магазине.