Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как они относятся к эзотерике и сверхъестественному

«КП»: 39% россиян верят в сверхъестественное и эзотерику

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В сверхъестественное и эзотерику верят 39% россиян, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,6 тыс. человек.

Из них 15% сообщили, что их пугают паранормальное явления, гадалки и предсказания. В связи с этим они стараются обходить все это стороной. Столько же участников опроса поделились, что интересуются паранормальными явлениями и относятся к необъяснимому как к чему-то завораживающему и привлекательному.

Еще 5% россиян сказали, что верят в сверхъестественное и сами обладают определенными способностями. Чуть меньше, 4% — положительно относятся к гаданиям, которые существуют с давних времен.

При этом 61% респондентов заявили, что не верят в магию, предсказания и сверхъестественное. По их мнению, верить в такое могут только необразованные или нерелигиозные люди.

«Любой священник и психолог скажет, что гадания — это зло. Для меня этого достаточно, чтобы относиться крайне негативно к данной теме», — сказал участник исследования.

Исследование платформы GetCourse и банка Точка, копия которого есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru», до этого показало, что в 2023 году общие обороты рынка онлайн-школ выросли почти на ₽50 млрд год к году. При этом 904 млн пришлись на нишу эзотерики, что позволило направлению войти в топ-5 наиболее востребованных курсов в России.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий