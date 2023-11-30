Россияне ответили, как они относятся к эзотерике и сверхъестественному

В сверхъестественное и эзотерику верят 39% россиян, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,6 тыс. человек.

Из них 15% сообщили, что их пугают паранормальное явления, гадалки и предсказания. В связи с этим они стараются обходить все это стороной. Столько же участников опроса поделились, что интересуются паранормальными явлениями и относятся к необъяснимому как к чему-то завораживающему и привлекательному.

Еще 5% россиян сказали, что верят в сверхъестественное и сами обладают определенными способностями. Чуть меньше, 4% — положительно относятся к гаданиям, которые существуют с давних времен.

При этом 61% респондентов заявили, что не верят в магию, предсказания и сверхъестественное. По их мнению, верить в такое могут только необразованные или нерелигиозные люди.

«Любой священник и психолог скажет, что гадания — это зло. Для меня этого достаточно, чтобы относиться крайне негативно к данной теме», — сказал участник исследования.

Исследование платформы GetCourse и банка Точка, копия которого есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru», до этого показало, что в 2023 году общие обороты рынка онлайн-школ выросли почти на ₽50 млрд год к году. При этом 904 млн пришлись на нишу эзотерики, что позволило направлению войти в топ-5 наиболее востребованных курсов в России.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше интересоваться эзотерикой.