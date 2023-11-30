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Двое человек напали на автобусную остановку в Иерусалиме

JP: шесть человек ранены из-за нападения на автобусную остановку в Иерусалиме

Около шести человек получили ранения серьезной и средней степени тяжести в результате перестрелки на въезде в Иерусалим утром 30 ноября. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что один из раненых находится в критическом состоянии.

По данным полиции Израиля, двое человек открыли огонь на автобусной остановке при въезде в город. Согласно предварительным данным, террористов нейтрализовали.

16 ноября сообщалось, что трое напали с оружием на контрольно-пропускной пункт в туннеле к югу от Иерусалима. Злоумышленники были нейтрализованы, от их рук пострадали четверо человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. В анклав прекратили поставлять воду, продовольствие, товары, электричество и топливо.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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