В Одесской области произошли взрывы

В Одесской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Клименко тайм».

Подробности произошедшего не приводятся. В настоящее время в регионе действует воздушная тревога.

28 ноября также сообщалось о взрывах в Одесской области.

До этого в Херсоне после воздушной тревоги оказался поврежден завод. Однако глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин не уточнил, о каком заводе шла речь.

23 ноября украинские власти уже сообщали о повреждении заводов в Херсоне. Как говорилось в заявлении Прокудина, инфраструктурные объекты оказались повреждены в результате ночных ударов по населенному пункту. При этом Прокудин подчеркнул, что речь идет о «заводской территории».

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине рассказали, чем стране грозит возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции (АЭС).