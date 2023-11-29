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Путин заявил о наличии научной основы тезиса о России как уникальной цивилизации

Путин: тезис о России как уникальной цивилизации имеет научное обоснование

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Статус России как уникальной цивилизации подтвержден геномными исследованиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, передает ТАСС.

«Мы <…> можем говорить о том, что Россия — это уникальная цивилизация. Это имеет под собой научные основания», — отметил глава государства.

Он обратил внимание на важность подтверждения тезиса результатами работы исследователей.

В середине ноября политолог заявила об устранении неравенства в доступе к культурным ценностям России. Так исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин прокомментировала «Газете.Ru» выступление Путина на пленарном заседании в рамках IX Санкт- Петербургского Международного культурного форума. Политический аналитик согласилась со словами президента, который заявил, что именно взаимодействие культур обеспечивает России мирное и стабильное развитие.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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