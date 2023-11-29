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Крымский мост открыли через час после приостановки движения

Движение по Крымскому мосту возобновили после часового перерыва

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Проезд машин по Крымскому мосту открыли спустя примерно час после перекрытия движения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении, опубликованном в 19:08 мск.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыли вечером 29 ноября. Сообщение об этом разместили на канале в 18:10 мск.

Причины остановки движения канал не назвал. По состоянию на 18:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Накануне военный эксперт призвал укреплять защиту Крымского моста. По словам полковника в отставке Юрия Кнутова, Украина закупила подводные дроны, изначально предназначенные для разминирования, однако это оружие могут использовать для атаки на путепровод.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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